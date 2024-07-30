Припаркованные машины во Владимире препятствуют своевременному вывозу мусора Припаркованные машины...

Припаркованные машины во Владимире препятствуют своевременному вывозу мусораПрипаркованные машины - препятствие для своевременного вывоза мусора. Почему регоператор выбивается из графика, и за какие отходы отвечает он, а за какие - собственник? Узнаете в сюжете.Пробраться к некоторым контейнерным площадкам - то еще испытание, - рассказывает водитель мусоровоза. Грузовой машине мешают припаркованные легковушки. Этот участок на Нижней Дуброве - как раз один из проблемных. Подъехать невозможно - соответственно, не всегда получается вывезти мусор вовремя. В таких случаях регоператор отправляет управляющим компаниям фотоотчет. Владимирцы относятся, в основном, с пониманием.Людмила Воронина - жительница г. Владимира:- Я вот, машины про эти, которые за мусором приезжают, я им сочувствую, конечно. Надо за мусором приехать,а машины стоят. Сейчас еще на одну сторону, а бывают, на обе стоят машины. Как подъехать? Конечно, и здесь вот - на углу.Сергей Чичерин - житель г. Владимира:- В целом то, все хорошо. Не, бывает, конечно, накапливается. Из-за загруженности всех этих служб. В принципе, удовлетворительно. Есть, над чем работать.Региональный оператор напоминает: в его обязанности входит вывоз лишь твердых коммунальных и крупногабаритных отходов. Последние - те, что не помещаются в контейнерах.Альберт Скворцов - генеральный директор ООО "Биотехнологии":- Не относят к крупногабаритным отходам: мешки со строительным мусором, кирпичи, плитки, прочий мелкий строительный мусор. Складировать в контейнер нельзя. Поскольку такие отходы способны повредить гидросистему мусоровоза, поломать контейнер при разгрузке, причинить вред здоровью работников...Не относятся к твердым коммунальным отходам и порубочные остатки от ухода за кустами, деревьями...А также шины.За эти же отходы отвечают собственники. Потому чистота и порядок - в их руках.Мария Артес, Илья Хлудов. “Вести-Владимир".