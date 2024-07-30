Пришло время жёстких взысканий: как теперь будет регулироваться своевременный вывоз мусора во...

"Пришло время жёстких взысканий": как теперь будет регулироваться своевременный вывоз мусора во Владимирской области?Наказывать больше - чтобы стало чище. Проблему вывоза мусора обсудили на заседании областного Правительства. Его работу возглавил губернатор Александр Авдеев.По словам главы региона, пришло время жёстких взысканий.Цитата: "Сейчас не зима - снег не мешает проезду во дворы, и припаркованных машин меньше - люди в отпусках, на дачах, тем не менее, положительные изменения с вывозом мусора невелики".Значит, виновников нужно больше наказывать, - отметил губернатор.В конце прошлого года Владимирская область приобрела автомобильный программно-аппаратный комплекс автофиксации административных правонарушений. В этом году он выезжал в разные точки области 79 раз. Принято к производству почти полтысячи фотофиксаций. Нарушителям направлено 166 постановлений. Общая сумма штрафов превысила полтора миллиона рублей. Более жесткие меры призваны обеспечить порядок и в областной столице, и в территориях.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сейчас надо готовиться уже к зиме, а операторы должны понимать, что спрос будет жёсткий. И штрафов не 600 тысяч должно быть, а шесть миллионов и больше. Поставьте себе такую задачу. Просто скорректируйте места, где он ездит, время, более чётко. Сказано - до 12 вывезти, не вывезли - всё, штраф!