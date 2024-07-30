Разработки владимирских воспитанников Кванториума-33 уже используются бойцами на передовой Сами...

Разработки владимирских воспитанников "Кванториума-33" уже используются бойцами на передовойСами разрабатывают и создают модели дронов. Молодые изобретатели - воспитанники "Кванториума-33" прославились на всю Россию. Их разработки уже используются нашими бойцами на передовой. Оценил их и Федор Лалакин.Конструирование дрона - сложный и при этом тонкий процесс, требующий внимания к деталям. Увлечение беспилотным авиамоделированием у Сергея - с малых лет. В детстве у него был квадрокоптер, который в какой-то момент перестал летать. Молодой изобретатель решил справиться с этой проблемой - просто взял и собрал себе новый. Увлечение переросло в профессию.Дроны, которые здесь разрабатывают, используются для разных целей, в том числе - на СВО. Все начиналось с небольшого студенческого сообщества. Теперь это - целое предприятие и научная база одновременно.Сергей - изобретатель:- Планы по развитию - грандиозные. То есть это некоторое усреднение и налаживание технических процессов, то есть это постоянный поток заказов, постоянное их исполнение, это стабильность - в рамках рабочего места. Всегда есть работа, всегда есть заказы, всегда есть, чем заняться и, соответственно, расширение уже в дальнейшем в более серьезные масштабы.Сергей руководит конструкторским отделом. В команде разработчиков - электронщики и программисты. Ребята проектируют сам дрон в 3D, разрабатывают систему управления, пишут программный код.Григорий - инженер-конструктор:- В приложении для 3D-моделирования я делаю деталь, которую дальше мы будем печатать на 3Д принтере, и потом на нее устанавливать электронные компоненты, чтобы в будущем она стала как отдельный модуль.Так выглядит отдел сборки. Здесь идеи инженеров воплощаются в реальность, идет заготовка деталей и модулей для будущего дрона. Например, эта модель выполнена полностью из отечественных компонентов: от полетного контролера до регулятораСергей - изобретатель:- Мы абсолютно с нуля разрабатывали эту конструкцию, она пережила несколько итераций, так скажем, видов конструкций и так далее. Мы пришли сейчас к некоторому финальному результату, то есть - разрабатывали мы в течении года.Детали печатают на 3D-принтере. Кроме дронов молодые изобретатели создают системы перехвата и радиоподавления, а также другие важные проекты. Они пока на этапе идей: оптическая навигация без использования спутниковых сигналов, возможность перехвата одного дрона другим в полете и даже беспилотный самолет.Федор Лалакин, Александр Чунаев. «Вести-Владимир».