С 26 июля россиянам стал доступен новый цифровой сервис — проход в бизнес-залы аэропортов по биометрии.

С 26 июля россиянам стал доступен новый цифровой сервис — проход в бизнес-залы аэропортов по биометрии.Новая услуга доступна для граждан, которые пользуются государственной Единой биометрической системой и системой доступа в бизнес-залы ·ON·PASS. Для доступа к сервису нужно зарегистрироваться в Единой биометрической системе, в личном кабинете на сайте программ лояльности НСПК vamprivet.ru перейти в раздел MirPass и дать согласие на обработку данных во вкладке «биометрия». Услуга реализуется на базе аккредитованной биометрической системы банка ВТБ.В новом пользовательском сценарии биометрия станет альтернативой QR-коду. Пассажиру больше не придется скачивать и открывать специальное приложение для демонстрации QR-кода. Вместо этого достаточно посмотреть в биометрический терминал на входе в бизнес-зал.На первом этапе сервис заработает в аэропортах Москвы (Домодедово и Внуково), Санкт-Петербурга, Казани и Владивостока. В 2025 году к программе присоединятся ещё несколько десятков аэропортов.Сервис не требует очной регистрации биометрии. Данные можно зарегистрировать полностью дистанционно в приложении «Госуслуги Биометрия». Весь процесс займет несколько минут.«Проход в бизнес-залы по биометрии – это сервис, который сделает пребывание в аэропорту ещё более комфортным. Он избавит пассажиров от необходимости использовать приложения для демонстрации QR-кодов, позволит сэкономить время. Рассчитываем, что уже скоро к новому способу обслуживания присоединятся десятки аэропортов по всей России», — заявил Владислав Поволоцкий, генеральный директор Центра биометрических технологий, оператора Единой биометрической системы.«Первые пользователи сервиса уже смогли его протестировать в двух аэропортах Москвы, а также в Санкт-Петербурге и Казани. В ближайшее время ожидается запуск сервиса в аэропорту Владивостока. Возможности нашей КБС уже демонстрировались на выставке "Россия”, конференции ЦИПР, Финансовом конгрессе Банка России и т.д. В частности, на конференции ЦИПР биометрическому способу аутентификации отдали предпочтение порядка 10% посетителей мероприятия, свыше 4 тыс. раз они воспользовались системой от ВТБ. Использование биометрических технологий предполагает бесшовный опыт использования услуг. Это значит, что клиент сможет пройти в бизнес-зал аэропорта, не останавливаясь для какой-либо проверки документов, не предъявляя QR-код и др. Это будет новый уровень комфорта», — отметил заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.Государственная Единая биометрическая система позволяет гражданам полностью контролировать свои данные. В личном кабинете на портале Госуслуг можно в любой момент проверить срок действия биометрии, отозвать согласие на ее обработку или удалить биометрический шаблон. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра системы.