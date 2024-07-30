Сотрудник администрации МО Юрьев-Польского подозревается в повреждении объекта культурного...

Сотрудник администрации МО Юрьев-Польского подозревается в повреждении объекта культурного наследияСотрудники УФСБ по Владимирской области вместе с коллегами из УМВД выявили и задокументировали незаконную деятельность должностного лица администрации МО Юрьев-ПольскогоВыяснилось, что указанный гражданин купил недвижимость на участке земли, который находится в границах объекта археологического наследия «Городище». Этот объект включён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.Злоумышленник знал, что перед началом строительных и земляных работ необходимо заранее получить разрешительную документацию от Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия. Однако он незаконно построил колодцы, септик, а также систему водоснабжения и водоотведения как на своём участке, так и на соседнем, который принадлежит его знакомому.Кроме этого, в целях экономии личных денежных средств, фигурант дал указания руководителю МУП «Водоканал» проводить работы силами муниципального предприятия, а подчиненным сотрудникам Администрации осуществить указанные работы под видом ликвидации аварии.В результате незаконных действий был повреждён объект «Городище», в частности культурный слой и структура вала, относящиеся к XII–XX векам. Материальный ущерб составил более 400 тысяч рублей.«Следователем следственного отдела ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 УК РФ «Повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей», - уточняют в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: архив ГТРК "Владимир"