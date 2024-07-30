Жителя Коврова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Жителя Коврова признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённом с применением предмета, используемого в качестве оружия. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Осуждённый и потерпевший снимали квартиру в Коврове. Между приятелями вспыхнула ссора, во время которой фигурант несколько ударил оппонента серпом по спине и плечу.Суд приговорил преступника к двум годам заключения в колонии общего режима.