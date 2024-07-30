В Суздале подрядчик не успел вовремя завершить работы по капремонту моста за 170 миллионов...

В Суздале подрядчик не успел вовремя завершить работы по капремонту моста за 170 миллионов рублей1 сентября 2023 года администрацией Суздаля заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Каменка на улице Слободская.Работы должны были завершиться до 1 июля 2024 года. Сумма контракта — 170 миллионов рублей.В результате прокурорской проверки выяснилось, что еще не завершены работы по асфальтированию, благоустройству, освещению моста на общую сумму свыше 76 миллионов рублей.Невыполнение работ в установленный срок ставит под срыв проведение различных культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко дню празднования 1000-летия города Суздаля.«В отношении директора подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Завершение работ по капремонту мостового перехода через реку Каменка находится на контроле прокуратуры.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области