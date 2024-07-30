В Суздале подрядчик не успел вовремя завершить работы по капремонту моста за 170 миллионов...
В Суздале подрядчик не успел вовремя завершить работы по капремонту моста за 170 миллионов рублей
1 сентября 2023 года администрацией Суздаля заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Каменка на улице Слободская.
Работы должны были завершиться до 1 июля 2024 года. Сумма контракта — 170 миллионов рублей.
В результате прокурорской проверки выяснилось, что еще не завершены работы по асфальтированию, благоустройству, освещению моста на общую сумму свыше 76 миллионов рублей.
Невыполнение работ в установленный срок ставит под срыв проведение различных культурно-массовых мероприятий, приуроченных ко дню празднования 1000-летия города Суздаля.
«В отношении директора подрядной организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков)», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Завершение работ по капремонту мостового перехода через реку Каменка находится на контроле прокуратуры.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области