Житель Суздальского района продал владимирцу чужой участок за 200 000 рублей. Это произошло в июне. О наглом мошенничестве рассказали в пресс-службе УМВД по области. Пострадавший пошел в

Житель Суздальского района продал владимирцу чужой участок за 200 000 рублей. Это произошло в июне. О наглом мошенничестве рассказали в пресс-службе УМВД по области. Пострадавший пошел в полицию. Правоохранители выяснили, что владимирец хотел купить участок. Сосед по даче предложил ему очень выгодную сделку – купить землю за копейки. Житель областной столицы обрадовался и согласился, заплатив