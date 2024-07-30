Владимирцы вновь ощутят продолжительные магнитные бури В пресс-службе Лаборатории Солнечной...

Владимирцы вновь ощутят продолжительные магнитные буриВ пресс-службе Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ ИСЗф сообщают о новом прогнозе, согласно которому сегодня — 30 июля - высока вероятность магнитных бурь силой до G3. В среду — до G2. Не исключена их длительность и в четверг — тоже до уровня G2.Ожидалось, что магнитные бури начнутся ещё прошедшей ночью, но геомагнитное поле оставалось спокойным. Только после 03:19 по московскому времени оно стало слабо возмущённым.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений; пресс-служба Лаборатории Солнечной астрономии ИКИ ИСЗф