С начала 2022 года он участвовал в боях против Вооруженных Сил РФ.

Владимирец сел на 12 лет за государственную измену. Согласно сотрудникам ФСБ России по Владимирской области, 38-летний преступник был родом из Украины и имел украинское гражданство. В январе 2016 года он получил гражданство Российской Федерации по упрощенной процедуре, заявляя о намерении постоянно проживать и работать в России.В 2018 году несмотря на свои обязательства быть преданным России и добросовестно выполнять свои гражданские обязанности, мужчина покинул территорию Украины и присоединился к Вооруженным Силам Украины в 2020 году, не отказавшись от российского гражданства. С начала 2022 года он участвовал в боях против Вооруженных Сил РФ.Весной 2022 года этого человека поймали российские военные. Сотрудники УФСБ России по Владимирской области зафиксировали его нарушение, предусмотренное статьей 275 Уголовного кодекса РФ "Государственная измена", которая наказывается до 20 лет лишения свободы. В марте 2024 было начато уголовное дело по этой статье.В июле 2024 года областной суд признал подозреваемого виновным и приговорил к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на один год.