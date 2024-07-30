В эти дни в Казани проходят Первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия.

В эти дни в Казани проходят Первенство России по стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия. Представительница Владимирской области, мастер спорта Эвелина Синяева заняла третье место в олимпийской дисциплине «Винтовка пневматическая, 10 метров». Позитивной новостью поделилась регионального правительства.Земляки поздравляют Эвелину Синяеву и её тренера Александра Новикова с успехом.Отмечается, что состязания по стрельбе только начались. Всего же на них выступят свыше 380 спортсменов из 36 субъектов РФ.