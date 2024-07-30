Во Владимире суд признал иностранного гражданина виновным в незаконной рубке деревьев и угрозе причинения тяжкого вреда здоровью.

Во Владимире суд признал иностранного гражданина виновным в незаконной рубке деревьев и угрозе причинения тяжкого вреда здоровью. Об этом рассказала СУ СКР по региону.Инцидент произошёл в ноябре прошлого года в областной столице. Осуждённый нелегально срубил ель, причинив горадминистрации ущерб. Местная жительница сделала иностранцу замечание, на что фигурант пригрозил ей причинить тяжкий вред здоровью.«Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.