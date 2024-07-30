Во Владимире иностранец незаконно срубил ель и угрожал заметившей это женщине 13 ноября 2023 года...

Во Владимире иностранец незаконно срубил ель и угрожал заметившей это женщине13 ноября 2023 года фигурант 1997 года рождения незаконно вырубил ель на улице Верхняя Дуброва. Заметившая это местная жительница сделала мужчине замечание. В ответ обвиняемый начал угрожать ей.Как итог, - мужчину заключили под стражу...«Собранные следственными органами СК доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении гражданина Республики Азербайджан, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка не отнесенных к лесным насаждениям деревьев), ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза причинением тяжкого вреда здоровью, совершенная в отношении лица в связи с выполнением им общественного долга)», - сообщили в пресс-службе СУ СК по Владимирской области.Виновному назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев.Фото: пресс-служба СУ СК по Владимирской области