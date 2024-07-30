Во Владимире мужчина обманул своего соседа по даче на 200 тысяч рублей Житель Владимира решил...

Во Владимире мужчина обманул своего соседа по даче на 200 тысяч рублейЖитель Владимира решил приобрести земельный участок. Сосед по даче предложил ему продать свой, обозначив выгодную цену – всего 200 000 рублей.По предварительной договорённости мужчина перевёл злоумышленнику предоплату в размере 50 000 рублей, а затем ещё 150 000 рублей — это было зафиксировано в договоре.Когда «новый владелец» участка попытался зарегистрировать документы, выяснилось, что земля даже не принадлежит соседу.Полицейские выяснили, что злоумышленник двумя месяцами ранее подарил земельный участок своему внуку. А поскольку нуждался в деньгах, решил таким образом «подзаработать».«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений