31-летнего закладчика задержали у ЖД вокзала во Владимире прямо во время забирания им наркотиков из тайника. На месте полицейские обнаружили пакет, внутри которого были 24 свертка, обмотанных

31-летнего закладчика задержали у ЖД вокзала во Владимире прямо во время забирания им наркотиков из тайника. На месте полицейские обнаружили пакет, внутри которого были 24 свертка, обмотанных изоляционной лентой. Как сообщили в пресс-службе МВД, во время досмотра также нашли 25 свертков с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, это были клефедрон и N-метилэфедрон общей массой более