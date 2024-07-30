На минувшей неделе, 26 июля, на территории Гороховецкого района прошёл рейд, направленный на профилактику африканской чумы свиней среди диких кабанов.

На минувшей неделе, 26 июля, на территории Гороховецкого района прошёл рейд, направленный на профилактику африканской чумы свиней среди диких кабанов. Об этом рассказала Госохотинспекции Владимирской области.Отмечается, что во время проведения мероприятия специалисты не нашли павших зверей и животных с признаками заражения АЧС.«При обнаружении фактов незаконного перемещения животных, при падеже и обнаружении отходов убоя животных – гражданам необходимо незамедлительно информировать ветеринарную службу или Госохотинспекцию», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.