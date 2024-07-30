Во Владимирской области на 12 лет в колонию отправится мужчина, причастный к госизмене Сотрудники...

Во Владимирской области на 12 лет в колонию отправится мужчина, причастный к госизменеСотрудники ФСБ по Владимирской области выявили и пресекли деятельности уроженца Украинской ССР, гражданина Российской Федерации, 1986 года рождения, причастного к совершению государственной измены.Установлено, что фигурант, являясь уроженцем и гражданином Украины, в январе 2016 года получил гражданство РФ в упрощенном порядке, мотивировав свое решение желанием постоянно жить и работать на территории России.В 2018 году злоумышленник выехал на территорию Украины, а в 2020 году заключил контракт о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил Украины. При этом каких-либо заявлений в уполномоченные российские органы о выходе из гражданства РФ им в указанный период не подавалось.В период с 2020 года он проходил военную службу по контракту в ВСУ, а с 2022 года с оружием в руках участвовал в боевых действиях в составе подразделений, непосредственно, противостоящих ВС РФ.Весной 2022 года данный гражданин попал в плен. Сотрудниками УФСБ России по Владимирской области задокументирован факт совершения указанным лицом преступления, предусмотренного ст.275 УК России. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.В июле 2024 года решением Владимирского областного суда обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и 1 года ограничения свободы.Фото: Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области