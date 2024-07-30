Во Владимирской области установили передвижные камеры, фиксирующие ПДД В Министерстве транспорта...

Во Владимирской области установили передвижные камеры, фиксирующие ПДДВ Министерстве транспорта Владимирской области сообщают: в период с 29 июля по 4 августа 2024 года передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д М-7 «Волга» 95 км;- а/д М-7 «Волга» 103 км;- а/д М-7 «Волга» 114 км;- а/д М-7 «Волга» 138 км;- а/д М-7 «Волга» 166 км;- а/д М-7 «Волга» 192 км;- а/д М-7 «Волга» 211 км;- а/д М-7 «Волга» 245 км;- а/д М-7 «Волга» 294 км;- а/д М-7 «Волга» 326 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск 34 км;- а/д Юрьев-Польский – Кольчугино 5 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 4 км;- г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 81;- а/д «Золотое кольцо» 308 км.На участках а/д Р-132 «Золотое кольцо» 245-274 км фиксация нарушений скоростного режима осуществляется мобильным комплексом фотовидеофиксации.Места установки комплексов фотовидеофиксации назначаются на основании списка аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков, образовавшихся на дорогах региона за определенный период времени, предоставляемого УГИБДД УМВД России по Владимирской области.Фото: Министерство транспорта Владимирской области