110 миллионов рублей получил Вязниковский район для ремонта сетей водоснабжения. Коммунальщики отремонтируют 16 км сетей, это 8 % от их общей протяженности по Вязникам. Об этом сообщил

110 миллионов рублей получил Вязниковский район для ремонта сетей водоснабжения. Коммунальщики отремонтируют 16 км сетей, это 8 % от их общей протяженности по Вязникам. Об этом сообщил губернатор Владимирской области. Напомним, сети водоснабжения в районе изношены на 53-99%. Во время летней засухи увеличивается разбор воды в быту и на полив огородов, из-за чего уменьшается напор