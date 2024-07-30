На прошедшей неделе, с 22 по 28 июля 2024 года, на территории Владимирской области зафиксировано 30 ДТП, в которых трое граждан скончались и 37 человек получили ранения.

На прошедшей неделе, с 22 по 28 июля 2024 года, на территории Владимирской области зафиксировано 30 ДТП, в которых трое граждан скончались и 37 человек получили ранения. Об этом рассказала УМВД России по региону.Отмечается, что среди пострадавших оказались 12 детей.Кроме того, за текущий период стражи порядка оформили 337 происшествий с материальным ущербом и выявили 97 пьяных водителей.