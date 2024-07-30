Супруг безжалостно бил свою жену, но она вновь и вновь к нему возвращалась. Пока не оказалась «упакована» в ковёр.
Супруг безжалостно бил свою жену, но она вновь и вновь к нему возвращалась. Пока не оказалась «упакована» в ковёр.
Находка в мусорном контейнере
Нина Семёнова не находила себе места: уже несколько дней она не могла дозвониться до своей дочери Екатерины. Вечером 21 ноября 2023 года женщине пришло сообщение, что Катя снова появилась в сети. Она набрала знакомый номер, но в трубке отозвался неизвестный мужской голос.
Во время беседы мужчина рассказал, что работает дворником и несколько часов назад в мусорном контейнере нашёл чёрно-белый рюкзак. Внутри среди прочих мелочей находились документы на имя Екатерины Стахановой 1982 года рождения и разряжённый телефон, который он дома поставил на зарядку.
Женщина пообещала забрать вещи дочери на следующее утро. Прежде чем пойти за ними, позвонила бывшему сожителю Кати Сергею.
Синяки под очками
В гражданском браке они состояли несколько лет и даже родили двоих детей. Но в 2021 году женщина влюбилась и вышла замуж за некого Антона Шушина, оставив малолетних на попечение бывшему.
Антон нещадно колотил супругу. Екатерина жаловалась Сергею, что муж бьёт её ножкой от стула.
– За несколько дней до свадьбы Екатерина не появлялась в общежитии несколько дней. Когда она вернулась, пояснила, что попала в аварию и лечилась в больнице. На её лице и теле виднелись множественные синяки, рёбра были перевязаны эластичным бинтом. Но в эту версию никто из проживающих не поверил, поскольку все знали, что Шушин поднимает руку на невесту. Хотя женщина пыталась замаскировать синяки под солнечными очками, все всё понимали, – рассказывали соседи по общежитию (здесь и далее цитаты из материалов уголовного дела. – Прим. ред.).
Особенно мужчина зверствовал после употребления алкоголя. Однажды кто-то из местных увидел через дверной глазок, как пьяный Антон метал ножи в сторону своей благоверной.
В остальное же время пара жила с соседями дружно: здоровалась, не грубила, в конфликты не вступала.
Женщина, по-видимому, жалела о своём решении, потому что всё чаще заходила к бывшему сожителю и говорила, что хочет остаться. Несколько раз она даже приходила с чемоданом, но через пару дней возвращалась к мужу.
Поэтому когда 11 ноября она вновь заявилась с вещами и сказала, что переезжает к нему жить, мужчина не поверил. На этот раз она осталась на неделю, а потом ушла прогуляться. Больше Екатерину не видели.
Кровавая история
Мать Екатерины и её бывший сожитель прямиком направились в отделение полиции писать заявление о розыске. Первым делом стражи порядка решили пообщаться с мужем пропавшей. Но дверь в комнату оказалась заперта. Вызвали хозяйку жилплощади, у которой семейная чета снимала угол.
Мебель в комнате оказалась переставлена, а из вещей не хватало ковра и дивана. Одежда главы семейства тоже отсутствовала. Зато на полу оперативники нашли едва заметные капли крови.
Антона задержали тем же вечером у его любовницы. К слову, последняя не знала, что Шушин женился. Не знала она и о том, какая кровавая история произошла 18 ноября в стенах общежития.
В тот день Екатерина вновь вернулась к мужу. И вечер вроде бы начинался неплохо, супруги выпивали. Но после нескольких рюмок Антон словно озверел.
– Я схватил ножку от стула и стал наносить удары Кате по голове, телу, конечностям (позднее эксперты насчитают их более 60. – Прим. ред.), хотел, чтобы она призналась, что была у бывшего сожителя. В какой-то момент отключился. Очнулся, когда жена лежала на полу и хрипела. На часах было около 23:00. Я попытался оказать ей первую помощь, но не успел, – позднее даст показания Шушин.
Избавиться от улик
Поскольку Антон ранее уже отбывал наказание за убийство и кражи, на зону ему больше не хотелось. Мужчина решил избавиться от следов преступления.
Бездыханное тело жены он завернул в ковёр и выбросил с балкона девятого этажа. За ним последовал диван, на который попала кровь. На удивление, звуки летящей с высоты мебели не привлекли внимания.
Труп жертвы он оттащил в овраг. Туда же приволок диван. Ножку, которой колотил жену, засунул в щель между ступенями при входе в общежитие. После чего убрался в комнате, собрал свои вещи, положил в рюкзак документы убитой супруги, выбросил их на помойку и уехал к любовнице. Там его и застали сотрудники полиции.
Ленинский районный суд г. Владимира приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами дела.
(Имена и фамилии фигурантов дела изменены по этическим соображениям. – Прим. ред.)
Мнение эксиерта
Старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова:
– Свою вину в совершении преступления Шушин признал частично, утверждая, что бил несильно и лишать жизни супругу он не собирался. Однако, согласно заключению экспертов, смерть женщины наступила от множественных травм, осложнившихся развитием травматического шока. Ленинский районный суд г. Владимира пришёл к выводу, что обвиняемый наносил удары именно с целью убийства.