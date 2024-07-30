Супруг безжалостно бил свою жену, но она вновь и вновь к нему возвращалась. Пока не оказалась «упакована» в ковёр.

Супруг безжалостно бил свою жену, но она вновь и вновь к нему возвращалась. Пока не оказалась «упакована» в ковёр.Находка в мусорном контейнереНина Семёнова не находила себе места: уже несколько дней она не могла дозвониться до своей дочери Екатерины. Вечером 21 ноября 2023 года женщине пришло сообщение, что Катя снова появилась в сети. Она набрала знакомый номер, но в трубке отозвался неизвестный мужской голос.Во время беседы мужчина рассказал, что работает дворником и несколько часов назад в мусорном контейнере нашёл чёрно-белый рюкзак. Внутри среди прочих мелочей находились документы на имя Екатерины Стахановой 1982 года рождения и разряжённый телефон, который он дома поставил на зарядку.Женщина пообещала забрать вещи дочери на следующее утро. Прежде чем пойти за ними, позвонила бывшему сожителю Кати Сергею.Синяки под очкамиВ гражданском браке они состояли несколько лет и даже родили двоих детей. Но в 2021 году женщина влюбилась и вышла замуж за некого Антона Шушина, оставив малолетних на попечение бывшему.Антон нещадно колотил супругу. Екатерина жаловалась Сергею, что муж бьёт её ножкой от стула.– За несколько дней до свадьбы Екатерина не появлялась в общежитии несколько дней. Когда она вернулась, пояс­нила, что попала в аварию и лечилась в больнице. На её лице и теле виднелись множественные синяки, рёбра были перевязаны эластичным бинтом. Но в эту версию никто из проживающих не поверил, поскольку все знали, что Шушин поднимает руку на невесту. Хотя женщина пыталась замаскировать синяки под солнечными очками, все всё понимали, – рассказывали соседи по общежитию (здесь и далее цитаты из материалов уголовного дела. – Прим. ред.).Особенно мужчина зверствовал после употребления алкоголя. Однажды кто-то из местных увидел через дверной глазок, как пьяный Антон метал ножи в сторону своей благоверной.В остальное же время пара жила с соседями дружно: здоровалась, не грубила, в конфликты не вступала.Женщина, по-видимому, жалела о своём решении, потому что всё чаще заходила к бывшему сожителю и говорила, что хочет остаться. Несколько раз она даже приходила с чемоданом, но через пару дней возвращалась к мужу.Поэтому когда 11 ноября она вновь заявилась с вещами и сказала, что переезжает к нему жить, мужчина не поверил. На этот раз она осталась на неделю, а потом ушла прогуляться. Больше Екатерину не видели.Кровавая историяМать Екатерины и её бывший сожитель прямиком направились в отделение полиции писать заявление о розыске. Первым делом стражи порядка решили пообщаться с мужем пропавшей. Но дверь в комнату оказалась заперта. Вызвали хозяйку жилплощади, у которой семейная чета снимала угол.Мебель в комнате оказалась переставлена, а из вещей не хватало ковра и дивана. Одежда главы семейства тоже отсутствовала. Зато на полу оперативники нашли едва заметные капли крови.Антона задержали тем же вечером у его любовницы. К слову, последняя не знала, что Шушин женился. Не знала она и о том, какая кровавая история произошла 18 ноября в стенах общежития.В тот день Екатерина вновь вернулась к мужу. И вечер вроде бы начинался неплохо, супруги выпивали. Но после нескольких рюмок Антон словно озверел.– Я схватил ножку от стула и стал наносить удары Кате по голове, телу, конечностям (позднее эксперты насчитают их более 60. – Прим. ред.), хотел, чтобы она призналась, что была у бывшего сожителя. В какой-то момент отключился. Очнулся, когда жена лежала на полу и хрипела. На часах было около 23:00. Я попытался оказать ей первую помощь, но не успел, – позднее даст показания Шушин.Избавиться от уликПоскольку Антон ранее уже отбывал наказание за убийство и кражи, на зону ему больше не хотелось. Мужчина решил избавиться от следов преступления.Бездыханное тело жены он завернул в ковёр и выбросил с балкона девятого этажа. За ним последовал диван, на который попала кровь. На удивление, звуки летящей с высоты мебели не привлекли внимания.Труп жертвы он оттащил в овраг. Туда же приволок диван. Ножку, которой колотил жену, засунул в щель между ступенями при входе в общежитие. После чего убрался в комнате, собрал свои вещи, положил в рюкзак документы убитой супруги, выбросил их на помойку и уехал к любовнице. Там его и застали сотрудники полиции.Ленинский районный суд г. Владимира приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами дела.(Имена и фамилии фигурантов дела изменены по этическим соображениям. – Прим. ред.)Мнение эксиертаСтарший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова:– Свою вину в совершении преступления Шушин признал частично, утверждая, что бил несильно и лишать жизни супругу он не собирался. Однако, согласно заключению экспертов, смерть женщины наступила от множественных травм, осложнившихся развитием травматического шока. Ленинский районный суд г. Владимира пришёл к выводу, что обвиняемый наносил удары именно с целью убийства.