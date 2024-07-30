Жюри конкурса на звание самой красивой деревни Владимирской области посетили Рябиновку Жюри...

Жюри конкурса на звание самой красивой деревни Владимирской области посетили РябиновкуЖюри конкурса на звание самой красивой деревни Владимирской области продолжает очно знакомиться с претендентами. Так, в эти выходные члены оргкомитета побывали в деревне Рябиновка Камешковского района.Оргкомитет встретил ансамбль "Ивушки". Гостям показали стенд с достижениями деревни, местные мастерицы подготовили небольшую выставку декоративных изделий.Сегодня в Рябиновке насчитывается 57 домов и 67 жителей. История у поселения богатая: первое упоминание о нем относится к 1550 году.Рябиновцы любят свою деревню, гордятся ею. В 2016 году здесь построена кирпичная часовня. Дома ухожены, вокруг - образцовые палисадники.Галина Мизелева - член оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области":- Мы желаем вам удачи...Вы молодцы, вы замечательные. И деревня у вас чудесная.