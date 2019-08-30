Первое заседание Верховной Рады Украины нового созыва продлилось более 16 часов. Депутаты решали оргвопросы, назначили членов правительства и в первом чтении приняли законопроект о снятии неприкосновенности с членов парламента.

Первое заседание Верховной Рады Украины нового созыва продлилось более 16 часов. Депутаты решали оргвопросы, назначили членов правительства и в первом чтении приняли законопроект о снятии неприкосновенности с членов парламента.Четверть третьего ночи. Первое заседание нового созыва закрывается без депутатов партии Европейская солидарность. За считанные минуты до конца они покинули зал в знак протеста. Соратники Порошенко обвиняют большинство в нарушении регламента.Это, пожалуй, один из самых эмоциональных моментов заседания. Уже за полночь депутаты приняли в первом чтении свой первый полноценный законопроект -те самые конституционные поправки об отмене депутатской неприкосновенности. Дискуссия была долгой, даже президент не выдержал, прервал: "Ну и сказал, ну что вы орете все время".При обсуждении кандидатуры нового генпрокурора дошло до перепалок. Главой ведомства стал Руслан Рябошапка. Кто-то из депутатов у него поинтересовался, будет ли прежний президент Порошенко наказан за свои преступления. Тут и началось."Я бы хотел, чтобы голословные обвинения не звучали здесь. По конституции человек не может быть обвинен, кроме как по решению суда", — заявил Порошенко."Как древнеримский сенатор заканчивал каждое свое выступление словами "карфаген должен быть разрушен", так и я обещаю: через 30 дней каждое свое выступление я буду завершать словами "Петр Алексеевич все еще среди нас", — сказал депутат Верховной рады Нестор Шуфрич.У Украины новый премьер и новый порядок. Согласно решению Рады, правительство возглавил 35-летний юрист Алексей Гончарук. Еще в апреле он публично поддерживал Порошенко. Теперь прежние соратники в меньшинстве и голосуют против.Свои должности в новом правительства сохранили два члена прежнего кабмина: министр финансов Оксана Макарова и глава МВД Арсен Аваков. И это несмотря на то, что украинские националисты давно требуют его отставки.Вадим Пристайко тоже прежде работал в правительстве. При Порошенко был заместителем министра иностранных дел, при Зеленском стал министром. Новый глава минобороны Андрей Загороднюк ни дня не служил в армии, при прежней власти на деньги западных грантов занимался реформированием украинских вооруженных сил. Без профильного образования — новая глава минздрава Зоряна Скалецкая. Хоть и заменила Ульяну Супрун, но идти собирается тем же курсом: больше частной медицины, меньше государственной. Руководителем СБУ стал Иван Баканов, он уже 3 месяца исполняет обязанности главы этого ведомства.Тем временем депутаты от оппозиционной платформы "За жизнь" внесли в Раду свою мирную инициативу. Рассчитывают, что ее рассмотрят на ближайших заседаниях.В следующий раз депутаты встретятся в зале под куполом во вторник, 3 сентября.