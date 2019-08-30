30 сентября будет осуществлен очередной коммерческий запуск ракеты Протон-М с Байконура. В Центре Хруничева рассказали, что во время этого запуска будет поставлен рекорд по длительности выведения спутников на орбиту.

30 сентября будет осуществлен очередной коммерческий запуск ракеты "Протон-М" с Байконура. В Центре Хруничева рассказали, что во время этого запуска будет поставлен рекорд по длительности выведения спутников на орбиту.Ракете предстоит поднять в космос европейский телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и американский технологический спутник Mission Extension Vehicle-1. Последний будет выведен на орбиту за 15 часов 54 минуты. Это на 23 минуты дольше, чем при запусках спутников Inmarsat-5 (2013 и 2015 годы).Запуск состоится 30 сентября в 13:26 по времени Москвы, передает РИА Новости.Всего в 2019 году "Протон-М" осуществит шесть стартов. Три из них уже состоялись. Всего с 1996 по 2018 годы по контрактам с компанией International Launch Services было осуществлено 96 коммерческих запусков ракеты "Протон".