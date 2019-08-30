Певец мечтает сделать коллаборацию с некогда популярной звездой YouTube. Егор Крид, судя по всему, пытается стать своим в сообществе видеоблогеров, однако выходит пока не очень.

Певец мечтает сделать коллаборацию с некогда популярнойзвездой YouTube. Егор Крид, судя по всему, пытается стать своим в сообществе видеоблогеров,однако выходит пока не очень.После выхода из лейбла Black Star артист работает над собственнымимиджем, записывает новые треки. Егор Крид подружился с некоторыми звездами YouTube,влогеры даже участвовали в создании его клипа "Сердцеедка", однако приниматьего в тусовку не спешат.Поговаривают, что вокалист ищет выходы на некогда самогопопулярного на видеохостинге персонажа – Ивана Рудского, которого многие знают под псевдонимом Ивангай. Юноша, который, к слову, встречался с не менееизвестным влогером, а ныне певицей Марьяной Ро, собрал многомиллионную аудиториюна YouTube, заработал состояние, а после ушел в тень. Народная молва утверждает,что Рудской сейчас живет за рубежом и пишет музыку.Егор Крид собирается сделать с Ивангаем совместный проект вСети. Однако последний сообщения певца игнорирует, всячески избегает общения.Сложившаяся ситуация очень веселит влогерскую тусовку. Они судовольствием высмеивают певца в личных переписках."Ну, для них это все равно что Басков бы начал вестибьюти-блог. Бедный Егорка. Нигде ему не рады, кроме надоевшего ему шоубиза", -сообщает Telegram-канал "Только никому…"