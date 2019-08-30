Певец мечтает сделать коллаборацию с некогда популярной
звездой YouTube. Егор Крид, судя по всему, пытается стать своим в сообществе видеоблогеров,
однако выходит пока не очень.
Певец мечтает сделать коллаборацию с некогда популярной
звездой YouTube. Егор Крид, судя по всему, пытается стать своим в сообществе видеоблогеров,
однако выходит пока не очень.
После выхода из лейбла Black Star артист работает над собственным
имиджем, записывает новые треки. Егор Крид подружился с некоторыми звездами YouTube,
влогеры даже участвовали в создании его клипа "Сердцеедка", однако принимать
его в тусовку не спешат.
Поговаривают, что вокалист ищет выходы на некогда самого
популярного на видеохостинге персонажа – Ивана Рудского, которого многие знают под псевдонимом Ивангай. Юноша, который, к слову, встречался с не менее
известным влогером, а ныне певицей Марьяной Ро, собрал многомиллионную аудиторию
на YouTube, заработал состояние, а после ушел в тень. Народная молва утверждает,
что Рудской сейчас живет за рубежом и пишет музыку.
Егор Крид собирается сделать с Ивангаем совместный проект в
Сети. Однако последний сообщения певца игнорирует, всячески избегает общения.
Сложившаяся ситуация очень веселит влогерскую тусовку. Они с
удовольствием высмеивают певца в личных переписках.
"Ну, для них это все равно что Басков бы начал вести
бьюти-блог. Бедный Егорка. Нигде ему не рады, кроме надоевшего ему шоубиза", -
сообщает Telegram-канал "Только никому…"