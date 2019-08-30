Столичная полиция разыскивает мужчину, который топором разбил стекло в трамвае. ЧП произошло рано утром на улице Академика Янгеля.

Столичная полиция разыскивает мужчину, который топором разбил стекло в трамвае. ЧП произошло рано утром на улице Академика Янгеля.Трамвай номер 1 подошел к остановке. На кадрах регистратора видно, как к "Витязю" подходит мужчина со строительным инструментом в руках. Он нажимает кнопку, чтобы открыть дверь, но в этот момент трамвай начинает движение и дверь закрывается.У опоздавшего пассажира сдают нервы, и он разбивает стеклянную дверь топором. Водитель немедленно остановил трамвай, но нарушитель скрылся.