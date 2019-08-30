Дольщики трех корпусов проблемного ЖК Спортивный квартал в Новой Москве получили ключи от своих квартир.

В ближайшее время планируется сдать еще четыре корпуса ЖК "Спортивный квартал", рассказал директор по строительству Capital Group Николай Стасенко.Застройщик приступил к работам осенью 2017 года. Строительство комплекса было фактически заброшено предыдущим застройщиком, пришлось проводить сложнейшие технические обследования и экспертизы, восстанавливать всю исходно-разрешительную и проектную документацию. Была создана вся инженерная система объекта, устранены критические замечания, закончены фасадные работы и устройство кровли – вопреки конструктивным и юридическим сложностям."Соблюдая данные ранее обещания, мы осуществим полную достройку комплекса до конца 2019 года, а уже в ближайшее время планируем порадовать дольщиков еще четырех корпусов вводом в эксплуатацию их домов", - отметил Николай Стасенко.В эксплуатацию были введены корпуса №7,8,9. Первые 17 дольщиков и их семьи получили квартиры. Всего более 400 дольщиков в самое ближайшее время могут получить ключи от своих квартир. Будущие жители "Спортивного квартала" также могут сделать доброе дело: в офисе выдачи ключей они могут подробнее ознакомиться с информацией о подопечных приюта "Юна" и взять кота в свой новый дом.ЖК "Спортивный квартал" – один из трех проблемных объектов в Новой Москве, обязательства по достройке которых в ноябре 2017 года взяла на себя компания Capital Group. Помимо ЖК "Спортивный квартал", девелопер выступает техническим заказчиком строительства двух других проблемных жилых комплексов – "Марьино Град" и "Спорт Таун" в Новой Москве.В жилых комплексах "Марьино Град" и "Спорт Таун" осуществляются строительные работы: в июле 2019 года было завершено строительство корпусов №17-22 первой очереди ЖК "Марьино Град", в том числе всех инженерных систем, а в ЖК "Спорт Таун" выполнено подключение домов второй очереди к сетям водоснабжения