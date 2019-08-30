Иногда мечты сбываются головокружительно скоро. Так муж актрисы Марины Александровой обрадовал супругу необычным подарком в честь ее дня рождения.

Иногда мечты сбываются головокружительно скоро. Так муж актрисы Марины Александровой обрадовал супругу необычным подарком в честь ее дня рождения.Марину, несмотря на то, что 29 августа ей исполнилось 37 лет, часто называют "девочкой", и вопрос "почему" отпадает сам собой, стоит лишь взглянуть на ее фотографии в социальных сетях. Поклонники "Екатерины II" отмечают, что звезда может себе позволить ходить без макияжа и при этом выглядеть на все сто, что доступно далеко не всем прекрасным представительницам шоу-бизнеса.Впрочем, как издание Teleprogramma.pro, родные не упускают шанса подшутить над своей прекрасной леди. Недавно Александрова выложила на своей странице в Instagram пост, в котором рассказала, что ей подарили на день рождения довольно необычную вещь. Такое она рассчитывала получить лет в 80."Когда мне будет 80, я буду жить у моря и подвозить внуков до клубов на красном мопеде”, – сказала я мужу. “Зачем ждать, – ответил муж и подарил мопед, – тренируйся на детях, вози их в школу!" (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.), – так артистка подписала свою публикацию.Она добавила, что из этого следует, что с ней находится лучший мужчина, а также пошутила, что теперь актрису стоит пропускать на дорогах, "особенно в 80".Поклонники и коллегиАлександровой не упустили возможность поздравить девушку.Они написали ей много теплых комментариев с наилучшими пожеланиями.