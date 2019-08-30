На сайте Минобороны России появился новый раздел, озаглавленный Бухарест: цветы и радость освобождения. На нем представлены исторические рассекреченные документы, касающиеся Бухарестско-Арадской операции.

На сайте Минобороны России появился новый раздел, озаглавленный "Бухарест: цветы и радость освобождения". На нем представлены исторические рассекреченные документы, касающиеся Бухарестско-Арадской операции. Появление раздела приурочено к 75-летию освобождения Бухареста в Великой Отечественной войне.На сайте представлены фотоснимки страниц журналов боевых действий, постановлений, газетных вырезок, наградных листов.Из представленных материалов посетитель сайта может узнать, что операция проводилась с 20 по 31 августа. За это время были разгромлены 18 пехотных и танковых дивизий фашистов. Противник потерял 150 тысяч убитыми и 106 тысяч пленными. Также были уничтожены порядка 830 танков, более 330 самолетов, более 3500 орудий.В документах содержатся свидетельства того, что граждане Румынии были массово недовольны Ионом Антонеску – бывшим главой правительства и главнокомандующим страны. Они с "большим облегчением, как давно ожидаемое событие" встретили окончание войны с СССР, а правительство Антонеску и его клики осыпали проклятиями. "Недоверие, насажденное немецкой пропагандой, быстро ушло", — сообщается на сайте Минобороны. Войска СССР вступили в Бухарест без происшествий, а АНтонеску был взят под стражу вместе с генералами старой румынской армии.Благодаря растущим антифашистским настроениям в Румынии и освобождению Молдавии создались условия для продвижения Красной армии на запад. Когда войска СССР для закрепления успеха кампании были введены в Румынию, они получили поддержку румынской армии.