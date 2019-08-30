Актрису Деми Мур заподозрили в новых переменах внешности. Папарацци засняли звезду в аэропорту, где она выглядела моложе аж на десять лет. Как же одному из Ангелов Чарли это удалось?

Актрису Деми Мур заподозрили в новых переменах внешности. Папарацци засняли звезду в аэропорту, где она выглядела моложе аж на десять лет. Как же одному из "Ангелов Чарли" это удалось?Не так давно американская актриса поделилась с журналистами недовольством своей внешностью. Мур отметила, что не может смотреть на себя в зеркало, потому что ей не нравится собственное отражение. Она считает, что старость ей совершенно не к лицу."Знаете, мое тело становится дряблым с каждым днем все больше. Гравитация берет верх, и это мне совсем не нравится. Иногда я подхожу к зеркалу и говорю ему: "Что ты показываешь, ты лжешь, это же не я. Я выгляжу совсем не так", – рассказала аудитории актриса.Как сообщает издание Daily Mail, до этого Деми сделала несколько дорогостоящих операций. Сначала американка увеличила грудь, убрала лишнюю кожу с коленей, сделала липосакцию бедер и живота, но все это не привело к желаемому результату. Тогда "Ангел Чарли" обратилась за помощью к спорту.Сейчас актриса занимается йогой и пытается принять себя и свой возраст. В этом ей помогает поддержка компании Mirror. Корпорация создает интерактивные тренировки. Для того, чтобы занятия стали наиболее продуктивными, Деми Мур приобрела специальное зеркало, которое по сути является компьютером с загруженными в него упражнениями.По словам знакомых и близких американки, сейчас "Ангел Чарли" достигла немалых успехов. Она занимается по программе танцевальных кардио-тренировок, которые помогли ей хорошо прокачать мышцы живота и ног.