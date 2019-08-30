Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая должна была состояться в Варшаве 1 сентября, сорвалась. Для президента Украины это стало очередным ударом по репутации, который он вынужден терпеть из-за американского лидера.

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая должна была состояться в Варшаве 1 сентября, сорвалась. Для президента Украины это стало очередным ударом по репутации, который он вынужден терпеть из-за американского лидера.Для Владимира Зеленского встреча с Дональдом Трампом могла стать той спасительной соломинкой, с помощью которой он мог восстановить свою репутацию не самого последовательного и уверенного в себе лидера страны. Однако вместо этого президент Украины раз за разом терпит из-за своего американского коллеги унижение за унижением.Все началось с того, что вместо запланированного полноценного визита украинского лидера в США было принято решение о встрече на "нейтральной территории". В качестве такой точке избрали Варшаву, куда оба политика были приглашены на мероприятие в память о начале Второй Мировой войны. Критики Владимира Зеленского уже это расценили как дипломатический провал.Однако, словно этого было мало, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа и вовсе сорвалась. Как выяснилось, президент США и вовсе отказался ехать в Польшу. Причина, по которой политик пренебрег возможностью переговоров с украинским лидером, и вовсе выглядит как завуалированная насмешка.Как оказалось, согласно прогнозам синоптиков, на Флориду надвигается ураган. Чтобы лично проконтролировать борьбу с непогодой, Дональд Трамп решил отказаться от заграничных вояжей. "Нашим главным приоритетом является безопасность и защита американского народа от урагана", – цитирует его издание "Обозреватель".В Варшаве вместо Дональда Трампа будет присутствовать вице-президент США Майк Пенс. Будет ли Владимир Зеленский встречаться с ним пока не сообщается. Однако даже эта встреча, если она состоится и даже окажется плодотворной, вряд ли поможет избавить украинскую общественность от ощущения, что на их президента вылили ушат помоев.