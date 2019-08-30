Шоумен и его 28-летняя супруга отправились в отпуск на Гавайи.
Александр Цекало и Дарина Эрвин признаются, что впервые за это лето смогли оторваться
от работы.
Шоумен и его 28-летняя супруга отправились в отпуск на Гавайи.
Александр Цекало и Дарина Эрвин признаются, что впервые за это лето смогли оторваться
от работы.
В соцсетях жена 58-летней российской звезды уже публикует
снимки с отпуска. На одном из них Дарина Эрвин делает селфи в зеркале лифта. Ее, полуголую, облаченную в откровенный купальник, прижимает к себе довольный Александр Цекало.
"Алоха! Наш первый
перерыв в работе этим летом", – пишет Дарина Эрвин.
Примечательно, что шоумен, кажется, заметно сбросил в весе, можно сказать исхудал.
Российская знаменитость выглядит намного моложе, чем прежде. Фото Александра Цекало и его
молодой жены можно посмотреть .
Примечательно, но судя по соцсетям Дарины, парочка только и
делает, что развлекается. Досуг, живущих в Америке супругов, очень
разнообразен. Например, на днях они гуляли на празднике подруги Дарины Эрвин. А в минувшую пятницу водил молодую супругу на выступление
джазового пианиста и композитора Херби Хэнкока. Также, как сообщает Vokrug.tv, девушка постоянно хвастается
снимками с пляжа.
Напомним, Дарина Эрвин стала четвертой женой. Закрытая свадебная церемония состоялась в начале марта в Беверли-Хиллз
в присутствии самых близких паре людей. Свадебное путешествие обошлось
Александру Цекало минимум в 760 тысяч рублей.