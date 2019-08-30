Шоумен и его 28-летняя супруга отправились в отпуск на Гавайи. Александр Цекало и Дарина Эрвин признаются, что впервые за это лето смогли оторваться от работы.

Шоумен и его 28-летняя супруга отправились в отпуск на Гавайи.Александр Цекало и Дарина Эрвин признаются, что впервые за это лето смогли оторватьсяот работы.В соцсетях жена 58-летней российской звезды уже публикуетснимки с отпуска. На одном из них Дарина Эрвин делает селфи в зеркале лифта. Ее, полуголую, облаченную в откровенный купальник, прижимает к себе довольный Александр Цекало."Алоха! Наш первыйперерыв в работе этим летом", – пишет Дарина Эрвин.Примечательно, что шоумен, кажется, заметно сбросил в весе, можно сказать исхудал.Российская знаменитость выглядит намного моложе, чем прежде. Фото Александра Цекало и егомолодой жены можно посмотреть .Примечательно, но судя по соцсетям Дарины, парочка только иделает, что развлекается. Досуг, живущих в Америке супругов, оченьразнообразен. Например, на днях они гуляли на празднике подруги Дарины Эрвин. А в минувшую пятницу водил молодую супругу на выступлениеджазового пианиста и композитора Херби Хэнкока. Также, как сообщает Vokrug.tv, девушка постоянно хвастаетсяснимками с пляжа.Напомним, Дарина Эрвин стала четвертой женой. Закрытая свадебная церемония состоялась в начале марта в Беверли-Хиллзв присутствии самых близких паре людей. Свадебное путешествие обошлосьАлександру Цекало минимум в 760 тысяч рублей.