Ничто человеческое не чуждо даже главам стран. Так Эммануаэль Макрон вместе со своей супругой Брижит с огоньком отдохнули пляже в Борм-ле-Мимоза.

Ничто человеческое не чуждо даже главам стран. Так Эммануаэль Макрон вместе со своей супругой Брижит с огоньком отдохнули пляже в Борм-ле-Мимоза.Президент Франции вместе с женой погоняли на водных мотоциклах, прогулялись на лодке, а также приняли солнечные ванны топлесс. Семейная пара предпочла расслабиться перед предстоящим во Франции саммитом Большой семерки, который завершился 26 августа.Глава государства вместе с первой леди прекрасно провели время на уединенном пляже, выбравшись на отдых, будто бы самые обычные туристы. Выяснилось, что Эммануэль прекрасно чувствует себя на больших скоростях да и выглядит на водном мотоцикле скорее как голливудский актер, нежели президент.Как издание Woman.ru, пользователи социальных сетей отметили, что у Макрона идеальный шоколадный загар. Кроме того, они сакцентировали свое внимание на подкачанных бедрах, которые француз не постеснялся показать публике, облачившись в мини-шорты. Напомним, что правила этикета не позволяют политикам показываться перед папарацци в открытой одежде. Однако прогрессивный президент Франции предпочел не обращать внимания на предписания традиций."Они выглядят такими счастливыми", "Брижит просто потрясающая", "Макрон горяч", – прокомментировали пользователи "всемирной паутины". Они не обошли вниманием точенную фигуру первой леди государства.Поклонники супружеской четы с удовольствием подметили, что у Брижит потрясающе стройные ноги. И даже не скажешь, что она дама в возрасте. Конечно, женщина не оголялась по примеру мужа, весь уикенд мадам Макрон провела в белой рубашке.