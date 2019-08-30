Необходимо установить четкие и прозрачные критерии сохранения пособий по уходу за детьми, если один из родителей работает неполный день. По словам депутата Госдумы, секретаря генсовета Единой России Ольги Баталиной, соответствующие поправки будут внесены на рассмотрение нижней палаты парламента в осеннюю сессию.

Необходимо установить четкие и прозрачные критерии сохранения пособий по уходу за детьми, если один из родителей работает неполный день. По словам депутата Госдумы, секретаря генсовета "Единой России" Ольги Баталиной, соответствующие поправки будут внесены на рассмотрение нижней палаты парламента в осеннюю сессию.Неурегулированность вопросов позволяет прекращать выплату таких пособий, отметила законодатель. Единороссы обратили внимание на пробелы в нормативно-правовой базе, что позволяет неоднозначно трактовать критерии для прекращения перечислений выплат по уходу за ребенком в случае, если родитель трудится неполный рабочий день.В связи с этим в "ЕР" предлагают установить четкие и прозрачные критерии, чтобы граждане знали, сохранят ли они право на детские пособия, если выйдут работать неполный день. Соответствующие поправки партийцы внесут на рассмотрение Госдумы в осеннюю сессию, уточнила Баталина.При частичной занятости родителя ничьи права и интересы ущемляться не должны, необходимо исключить возможности для злоупотреблений, подчеркнула депутат."Недопустимы ситуации, когда, к примеру, работающий 30 часов в неделю родитель лишается "детского" пособия. Также особо предприимчивые граждане не должны работать на 0,99 ставки при сохранении выплаты от государства", – уверена единоросс.Сейчас некоторые родители, работающие неполный день, сталкиваются с лишением детских пособий, отметила Баталина. Это происходит из-за несовершенства законодательства. К примеру, там не прописано, сколько рабочих часов в день, неделю или месяц свидетельствуют о том, что большую часть времени родители заняты трудом, а не уходом за ребенком, пояснила парламентарий.Четких параметров в настоящее время нет, поэтому в Фонде социального страхования могут посчитать, что ребенку уделяется недостаточно времени и прекратить выплату пособий, заключила Баталина.Ранее "Дни.ру" писали, что "Единая Россия" помогла вернуть пособия общественным активистам, работающим на безвозмездной основе. Для этого единороссы обратились в Министерство труда и соцзащиты.