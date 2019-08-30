Евросоюз планирует реконструировать эстонские хрущевки и превратить их в умные дома, однако не все жильцы зданий, попавших в проект, уверены в рациональности программы.

Реконструкция позволит жильцам хрущевок экономить электроэнергию, особенно зимой, и сократить выборы углекислого газа в атмосферу. На проект выделено 28 миллионов евро. Но опросы, проведенные среди жильцов зданий, показали, что те относятся к идее скептически, пишет Prian.ru.Главная причина – в стоимости: Евросоюз оплачивает лишь половину суммы, остальная часть покрывается собственниками. В итоге большинство жителей домов, попавших в проект, могут выплатить необходимые 10-11 тысяч евро, лишь взяв кредит. Многие отказываются, поскольку уверены, что затраты не окупятся.Превращение дома в "умны" подразумевает комплекс мер: утепление фасада, замена отопительной системы, установка солнечных панелей на крыше, оснащение дворов станциями зарядки для электромобилей. При этом ряд специалистов считают, что те же солнечные батареи износятся раньше, чем окупятся затраты на их установку.