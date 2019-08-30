Продюсер возмущен ранее сказанными словам Юрия
Шатунова о том, что певец имеет права на хиты Ласкового мая. Свою точку
зрения на этот вопрос Андрей Разин эмоционально высказал в Instagram.
Продюсер возмущен ранее сказанными словам Юрия
Шатунова о том, что певец имеет права на хиты "Ласкового мая". Свою точку
зрения на этот вопрос Андрей Разин эмоционально высказал в Instagram.
Продюсер дал понять, что в любой момент намерен
подать на исполнителя в суд. Он подробно разъяснил
подписчикам тонкости в сфере авторского права на композиции группы.
"В 2006 году
было принято решение суда, которым за мной закреплено право на 27 песен. Позже
я продал эти право. Теперь владельцем композиций является ООО "Честная музыка",
с которым я и певец Андрей Гуров заключили договор и теперь на законных
основаниях исполняем вышеназванный репертуар", – поделился Андрей Разин. Он
призвал работодателей "Ласкового мая" не верить ложной информации и не подвергать
себя огромным штрафам и уголовной ответственности.
"Никаких прав
ни у кого нет, включая Юру Шатунова и других, кто не заключил договор с
"Честной музыкой" на исполнение песен группы "Ласковый май". А в случае, если
указанные песни будут исполняться на концертах без передачи на это прав, не
только исполнители, но и организаторы мероприятий будут привлечены к
административной и уголовной ответственности", – написал Андрей Разин, опубликовав
соответствующие документы. Кроме того,
позже он назвал виновника ссоры с Юрием Шатуновым, который "отлучил его от
группы "Ласковый май".
"Это – мой бывший
администратор, подхалим, которого я когда-то привел к Юре и поставил его
директором, совершив огромную ошибку. Этот человек – Аркадий Кудряшов. Это –
исчадие ада и он сделал все возможное, чтобы Юра порвал любые отношения со мной
и группой "Ласковый май", – заявил Андрей Разин. По словам продюсера, этот
человек фактически запретил артисту петь все песни коллектива. "Если Юра
оставит его своим администратором, то у него никакого творческого будущего
больше не будет", – отметил он.
Напомним, ранее в августе выступил с официальным
заявлением. Он сообщил о расставании с Юрием Шатуновым. Он сообщил, что исполнитель
решил больше не петь репертуар группы. "Теперь он будет исполнять только свои
песни. Кроме того, через своего представителя он запретил исполнять песни,
которые написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе "Ласковый
май", – делился