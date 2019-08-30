Продюсер возмущен ранее сказанными словам Юрия Шатунова о том, что певец имеет права на хиты Ласкового мая. Свою точку зрения на этот вопрос Андрей Разин эмоционально высказал в Instagram.

Продюсер возмущен ранее сказанными словам ЮрияШатунова о том, что певец имеет права на хиты "Ласкового мая". Свою точкузрения на этот вопрос Андрей Разин эмоционально высказал в Instagram.Продюсер дал понять, что в любой момент намеренподать на исполнителя в суд. Он подробно разъяснилподписчикам тонкости в сфере авторского права на композиции группы."В 2006 годубыло принято решение суда, которым за мной закреплено право на 27 песен. Позжея продал эти право. Теперь владельцем композиций является ООО "Честная музыка",с которым я и певец Андрей Гуров заключили договор и теперь на законныхоснованиях исполняем вышеназванный репертуар", – поделился Андрей Разин. Онпризвал работодателей "Ласкового мая" не верить ложной информации и не подвергатьсебя огромным штрафам и уголовной ответственности."Никаких правни у кого нет, включая Юру Шатунова и других, кто не заключил договор с"Честной музыкой" на исполнение песен группы "Ласковый май". А в случае, еслиуказанные песни будут исполняться на концертах без передачи на это прав, нетолько исполнители, но и организаторы мероприятий будут привлечены кадминистративной и уголовной ответственности", – написал Андрей Разин, опубликовавсоответствующие документы. Кроме того,позже он назвал виновника ссоры с Юрием Шатуновым, который "отлучил его отгруппы "Ласковый май"."Это – мой бывшийадминистратор, подхалим, которого я когда-то привел к Юре и поставил егодиректором, совершив огромную ошибку. Этот человек – Аркадий Кудряшов. Это –исчадие ада и он сделал все возможное, чтобы Юра порвал любые отношения со мнойи группой "Ласковый май", – заявил Андрей Разин. По словам продюсера, этотчеловек фактически запретил артисту петь все песни коллектива. "Если Юраоставит его своим администратором, то у него никакого творческого будущегобольше не будет", – отметил он.Напомним, ранее в августе выступил с официальнымзаявлением. Он сообщил о расставании с Юрием Шатуновым. Он сообщил, что исполнительрешил больше не петь репертуар группы. "Теперь он будет исполнять только своипесни. Кроме того, через своего представителя он запретил исполнять песни,которые написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе "Ласковыймай", – делился