Согласно докладу ООН, глобальное потепление приведет к переселению 280 миллионов человек. По данным специалистов, рост средних температур по всему миру на 2 градуса приведет к существенному повышению уровня моря.

Согласно докладу ООН, глобальное потепление приведет к переселению 280 миллионов человек. По данным специалистов, рост средних температур по всему миру на 2 градуса приведет к существенному повышению уровня моря. Кроме того, с увеличением частоты циклонов и таянием ледников многие мегаполисы уйдут под воду. Это может произойти уже в 2050 году, передает телеканал "Россия 24".Климатологи призывают существенно сократить объемы выбросов углекислого газа в атмосферу. Они приводят к таянию зоны вечной мерзлоты и ускоряют глобальное потепление. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны всего мира активизировать усилия по борьбе с глобальным потеплением.