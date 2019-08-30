Артистка показала поклонникам восьмилетнюю дочь Анну, которую родила от режиссера
Константина Богомолова. Дарья Мороз гордится наследницей.
Артистка показала поклонникам восьмилетнюю дочь Анну, которую родила от режиссера
Константина Богомолова. Дарья Мороз гордится наследницей.
В Stories своего Instagram актриса опубликовала короткое
видео. В кадре отпрыск Дарьи сидит на заднем сидении машины. Анна держит
внушительных размеров книгу.
Девочка не сразу поняла, что ее снимают. Она смутилась,
когда увидела направленную в ее сторону камеру.
"Сейчас твоему папе отправлю. Какая у него дочь, читающая",
– сказала наследнице Дарья Мороз. "Только скажи, что это немецкая книга (на немецком языке – прим.ред.)", -
отреагировала Анна.
Отметим, что дочь режиссера и артистки показывает отличные
успехи в учебе. Восьмилетнюю Анну уже перевели в четвертый класс. Три класса
начальной школы она прошла по ускоренной программе.
Добавим, сохранили
дружеские отношения после развода. Друг о друге экс-возлюбленные говорят только
хорошее. В интервью артистка часто повторяет, что ее бывший муж – "невероятно
талантливый человек".
К слову, сам
, общаясь с прессой, предпочитает говорить о новой зазнобе –
телеведущей Ксении Собчак. "Я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что
для меня это навсегда", – цитирует режиссера СМИ.
Скоро Константин Богомолов и Ксения Собчак собираются
официально зарегистрировать свои отношения. Дата бракосочетания назначена на 13
сентября.