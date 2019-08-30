Артистка показала поклонникам восьмилетнюю дочь Анну, которую родила от режиссера Константина Богомолова. Дарья Мороз гордится наследницей.

Артистка показала поклонникам восьмилетнюю дочь Анну, которую родила от режиссераКонстантина Богомолова. Дарья Мороз гордится наследницей.В Stories своего Instagram актриса опубликовала короткоевидео. В кадре отпрыск Дарьи сидит на заднем сидении машины. Анна держитвнушительных размеров книгу.Девочка не сразу поняла, что ее снимают. Она смутилась,когда увидела направленную в ее сторону камеру."Сейчас твоему папе отправлю. Какая у него дочь, читающая",– сказала наследнице Дарья Мороз. "Только скажи, что это немецкая книга (на немецком языке – прим.ред.)", -отреагировала Анна.Отметим, что дочь режиссера и артистки показывает отличныеуспехи в учебе. Восьмилетнюю Анну уже перевели в четвертый класс. Три классаначальной школы она прошла по ускоренной программе.Добавим, сохранилидружеские отношения после развода. Друг о друге экс-возлюбленные говорят толькохорошее. В интервью артистка часто повторяет, что ее бывший муж – "невероятноталантливый человек".К слову, сам, общаясь с прессой, предпочитает говорить о новой зазнобе –телеведущей Ксении Собчак. "Я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, чтодля меня это навсегда", – цитирует режиссера СМИ.Скоро Константин Богомолов и Ксения Собчак собираютсяофициально зарегистрировать свои отношения. Дата бракосочетания назначена на 13сентября.