Август – традиционное время затишья перед началом нового политического сезона. Но в этом году последний месяц лета получился насыщенным. Особенно бурным август выдался для президента Украины Владимира Зеленского. Многим стало очевидно, что бывший комик продолжает политику своего предшественника. Неудивительно, что его рейтинг начал стремительное падение с высокого пьедестала. Вместе с Петром Порошенко и Александром Лукашенко украинский лидер возглавил топ политических неудачников августа.

Август – традиционное время затишья перед началом нового политического сезона. Но в этом году последний месяц лета получился насыщенным. Особенно бурным август выдался для президента Украины Владимира Зеленского. Многим стало очевидно, что бывший комик продолжает политику своего предшественника. Неудивительно, что его рейтинг начал стремительное падение с высокого пьедестала. Вместе с Петром Порошенко и Александром Лукашенко украинский лидер возглавил топ политических неудачников августа.Зеленский, который не смогНесмотря на то, что Зеленский заручился рекордной поддержкойукраинцев, получил лояльную Верховную раду, сформировал такое же правительствои начал укреплять свои позиции в армии, ситуация для президента осложняется.Рейтинг главы государства начал падать, констатировал политолог Олег Соскин.Сто дней президентства бывшего юмориста эксперт назвалвременем дешевого самопиара. Слова Зеленского расходятся с делами, сокрушаетсяаналитик. "Мы видим, что он не умеет достигать конечной цели. Он заявляет,декларирует, поднимает шум, как буря в стакане с водой, а потом все этозаканчивается ничем", – сказал Соскин в эфире телеканала NewsOne.К концу года из-за отсутствия результатов рейтинг президентаможет рухнуть, уверен киевский политолог Михаил Погребинский. Проблемы начнутсяс назначением нового правительства: ответственность за его провалыавтоматически ляжет на главу государства, уверен эксперт.Отчасти падение рейтинга вызвано воинственной и агрессивнойриторикой Зеленского в адрес России. Новый президент копирует своегопредшественника Петра Порошенко. В четверг, 29 августа, выступая на первомзаседании Верховной рады девятого созыва, обвинил Москву в оккупацииКрыма.Это разочаровывает избирателей Зеленского, которыеголосовали за него как за человека, способного наладить отношения с восточнымсоседом. Продолжение русофобского курса, очевидно, ускорит падение рейтингапрезидента.Не в восторге и пользователи Сети. Создается впечатление,что Зеленский только сейчас понял, куда вляпался, написал на своей странице вTwitter блогер Константин Симонов."Как и его предшественник, Зеленскийобстреливает Донбасс, делает русофобские заявления, обогащает олигархов(Коломойский счастлив). Если Зе думал, что будет по-другому, и он, такой рыцарьв сияющих доспехах, всех быстро поставит на место, то он, конечно, идиотконкретный", – возмутился комментатор.Порошенко в ожидании буривстречает новую осень в статусе депутатаВерховной рады. По закону парламентарий пользуется иммунитетом от уголовногопреследования. Однако на первом заседании девятого созыва законодателиподдержали в первом чтении отмену депутатской неприкосновенности.Не исключено, что на такой шаг Рада пошла в контекстеуголовного преследования Порошенко. Сейчас против новоиспеченного депутата иего соратников возбуждено 13 уголовных дел.При необходимости депутатскуюнеприкосновенность с Порошенко можно снять быстро. Но у Зеленского,видимо, не хотят тратить время на формальные процедуры. В случае окончательногопринятия законопроекта упечь бывшего украинского лидера за решетку можно будетмаксимально оперативно.Предчувствуя неладное, Порошенко бросился за помощью камериканским лоббистам. Кроме того, за последнее время бывший президент дваждыбывал за границей. Официально – на отдыхе. Но как знать, быть может, политик спешно вывозит "нажитое непосильным трудом" имущество.Многовекторный ЛукашенкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко вертится как уж насковородке. Москва не хочет прогибаться и давать Минску новые кредиты и скидкина энергоносители за красивые слова. Приходится идти ва-банк и пугать Кремльсотрудничеством с американцами.На днях появилась новость, что Белоруссия может начатьзакупку нефти за океаном. В четверг в Минск прибыл советник президента США понациональной безопасности Джон Болтон. С высоким гостем Лукашенко был предельновежлив и учтив: Батька призвал начать отношения двух стран с чистого листа и"по-дружески" обсудить спорные вопросы.До конца года Москва и Минск должны выработать условия поинтеграции двух стран. Батька попал в сложную ситуацию. С одной стороны, онсудорожно хватается за власть, понимая, что в Союзном государстве ему,возможно, придется ею поступиться. Да и действовать по указке из Москвысвоевольный политик не привык.С другой стороны, Лукашенко прекрасно понимает, что дляЗапада он по-прежнему остается "последним диктатором Европы", и от столь сомнительного имиджа ему уже не отмыться. Да и демонстративный разрыв с Москвой будетстоить Минску катастрофических последствий. Без экономической поддержкивосточного соседа, без кредитов, скидок на энергоносители и российского рынкасбыта белорусская экономика схлопнется очень быстро., который собирается идти на президентские выборы вследующем году, потрясения ни к чему. По сути, у Батьки есть два выхода:капитуляция перед Москвой на почетных условиях или продолжение игры вмноговекторность. Но последний вариант становится слишком рискованным. Бесконечно терпеть выходки маленького, но своенравного соседа Россия ненамерена.