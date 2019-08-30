Актриса Валентина Ананьина стала гостьей Бориса Корчевникова. Звезда советского кино в студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 рассказала о трагедии, которую ей пришлось пережить.

Актриса Валентина Ананьина стала гостьей БорисаКорчевникова. Звезда советского кино в студии программы "Судьба человека" нателеканале "Россия 1" рассказала о трагедии, которую ей пришлось пережить.Валентина Ананьина окончила актерский факультет ВГИКа. Послеинститута перспективную артистку сразу приняли в штат "Мосфильма". Ананьинастала одной из самых снимаемых актрис, однако играла она только роли второгоплана. Сегодня в фильмографии 86-летней Валентины Георгиевны более 200 ролей.В эфире программы "Судьба человека" Ананьина призналась, чтов 26 лет пережила инфаркт. Звезда говорит, что не сразу поняла, чтопроизошло."Боли в сердце были, я помню, а мы все ездили что-то смужем. А потом к одной приятельнице заехали, она врач. Что-то я схватилась засердце. Она говорит, давай кардиограмму сделаем. Сделала. Оказалось инфаркт", -вспоминает знаменитость.Артистка месяц была дома, прикована к постели. Супруг – прославленныйоператор Анатолий Баранов – не отходил от Ананьиной, мужчина взял на себя вседомашние заботы. Периодически ее навещал врач, лучше Валентине не становилось. Еегоспитализировали еще на месяц."В больнице в то время лечили одним аспирином. Аспирин давалитри раза в день, больше ничего. Мне надоел этот аспирин, я самовольно ушла избольницы", – поделилась Валентина Георгиевна.Артистка поведала,что чувствовала себя хорошо, поэтому стазу после выписки отправилась на съемки.Такая невнимательность к своему здоровью удивила Бориса Корчевникова. Несдержавшись, он высказался."У меня был вопрос на языке: "Как инфаркт в 26 лет?" А когдавы сказали, что вы, вставши с кровати, сразу на съемку, у меня вопрос снялся. Вык 26 годам снимались, наверное, как белка в колесе, и поэтому заработали себеинфаркт?" – заметил ведущий шоу "Судьба человека".Валентина не согласилась с предположением Бориса. По словамартистки, проблемы со здоровьем вызваны чем-то еще, чем именно – она уточнять нестала.Также в эфире ток-шоу артистка рассказала,о трагедии, которая разделила ее жизнь на "до" и "после". В 45 лет Валентина Георгиевнастала вдовой. Ее супруг Анатолий Баранов скончался в возрасте 49 лет. Ананьинаосталась совсем одна – детей у пары не было."Инсульт и инфаркт сразу. Отвезли в больницу. Он был в коме,я с ним просидела пока он не умер. Я не выходила из палаты. И днем, и ночью яне выходила. Я сидела, сидела и сидела. Я боялась, что, если я уйду, он умрет.Я думала, что он должен прийти в себя все равно. Но он в себя не пришел", – сгоречью поведала артистка ведущему ток-шоу .12 лет назад Валентина Георгиевна сама пережила инсульт. Артисткадо сих пор лечится от его последствий. По словам звезды советского кино, послеудара у нее на время отнялась левая сторона тела. Сейчас она чувствует себянамного лучше.