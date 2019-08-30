Актриса Валентина Ананьина стала гостьей Бориса
Корчевникова. Звезда советского кино в студии программы Судьба человека на
телеканале Россия 1 рассказала о трагедии, которую ей пришлось пережить.
Актриса Валентина Ананьина стала гостьей Бориса
Корчевникова. Звезда советского кино в студии программы "Судьба человека" на
телеканале "Россия 1" рассказала о трагедии, которую ей пришлось пережить.
Валентина Ананьина окончила актерский факультет ВГИКа. После
института перспективную артистку сразу приняли в штат "Мосфильма". Ананьина
стала одной из самых снимаемых актрис, однако играла она только роли второго
плана. Сегодня в фильмографии 86-летней Валентины Георгиевны более 200 ролей.
В эфире программы "Судьба человека" Ананьина призналась, что
в 26 лет пережила инфаркт. Звезда говорит, что не сразу поняла, что
произошло.
"Боли в сердце были, я помню, а мы все ездили что-то с
мужем. А потом к одной приятельнице заехали, она врач. Что-то я схватилась за
сердце. Она говорит, давай кардиограмму сделаем. Сделала. Оказалось инфаркт", -
вспоминает знаменитость.
Артистка месяц была дома, прикована к постели. Супруг – прославленный
оператор Анатолий Баранов – не отходил от Ананьиной, мужчина взял на себя все
домашние заботы. Периодически ее навещал врач, лучше Валентине не становилось. Ее
госпитализировали еще на месяц.
"В больнице в то время лечили одним аспирином. Аспирин давали
три раза в день, больше ничего. Мне надоел этот аспирин, я самовольно ушла из
больницы", – поделилась Валентина Георгиевна.
Артистка поведала,
что чувствовала себя хорошо, поэтому стазу после выписки отправилась на съемки.
Такая невнимательность к своему здоровью удивила Бориса Корчевникова. Не
сдержавшись, он высказался.
"У меня был вопрос на языке: "Как инфаркт в 26 лет?" А когда
вы сказали, что вы, вставши с кровати, сразу на съемку, у меня вопрос снялся. Вы
к 26 годам снимались, наверное, как белка в колесе, и поэтому заработали себе
инфаркт?" – заметил ведущий шоу "Судьба человека".
Валентина не согласилась с предположением Бориса. По словам
артистки, проблемы со здоровьем вызваны чем-то еще, чем именно – она уточнять не
стала.
Также в эфире ток-шоу артистка рассказала,
о трагедии, которая разделила ее жизнь на "до" и "после". В 45 лет Валентина Георгиевна
стала вдовой. Ее супруг Анатолий Баранов скончался в возрасте 49 лет. Ананьина
осталась совсем одна – детей у пары не было.
"Инсульт и инфаркт сразу. Отвезли в больницу. Он был в коме,
я с ним просидела пока он не умер. Я не выходила из палаты. И днем, и ночью я
не выходила. Я сидела, сидела и сидела. Я боялась, что, если я уйду, он умрет.
Я думала, что он должен прийти в себя все равно. Но он в себя не пришел", – с
горечью поведала артистка ведущему ток-шоу .
12 лет назад Валентина Георгиевна сама пережила инсульт. Артистка
до сих пор лечится от его последствий. По словам звезды советского кино, после
удара у нее на время отнялась левая сторона тела. Сейчас она чувствует себя
намного лучше.