Ни для кого не секрет, что красное вино – вещь хорошая, пусть злоупотребление ею опасно для здоровья. В прочем, если в меру, то оно наоборот оказывает на организм положительное влияние. К такому мнению пришли ученые из Королевского колледжа в Лондоне.

Ни для кого не секрет, что красное вино – вещь хорошая, пусть злоупотребление ею опасно для здоровья. В прочем, если в меру, то оно наоборот оказывает на организм положительное влияние. К такому мнению пришли ученые из Королевского колледжа в Лондоне.Исследовательская группа провела эксперимент почти на трех тысячах человек. Ученые давали людям различные алкогольные напитки – белое и красное вина, сидр, пиво и другой алкоголь. После этого они проводили комплексное обследование организма.Как Федеральное агентство новостей, выяснилось, что в красном вине содержатся много полифенолов – химических веществ, которые очищают организм и служат питательной средой для микроорганизмов. Кроме того, у людей, потреблявших этот алкоголь напиток обнаружили большое количество микробиотов, что свидетельствует о здоровье пищеварительной системы."Уже давно известно о необъяснимой пользе красного вина для сердца, однако это исследование показывает, что его умеренное потребление связано с более разнообразной и здоровой микрофлорой кишечника", – поделилась с журналистами одна из исследователей, доктор Кэролайн Ле Руа.Она добавила, что помимо оздоровления пищеварительного тракта вино помогает в борьбе с ожирением и снижает уровень холестерина. Ученый посоветовала употрблять его не чаще одного раза в две недели. По словам доктора ле Руа, эффект уже будет заметен.Исследование финансировалось Национальным институтом здравоохранения Великобритании.