Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин со страниц Независимого военного обозрения призвал Россию готовиться к попытке вторжения Украины в Крым. Эксперт оценил обороноспособность российского полуострова.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин со страниц "Независимого военного обозрения" призвал Россию готовиться к попытке вторжения Украины в Крым. Эксперт оценил обороноспособность российского полуострова.Несмотря на то, что нападение на российскую территорию фактически будет означать для Украины гарантированное поражение, а также поставит под вопрос само существование страны как отдельного государства, исключать такое развитие событий не стоит. "При определенных обстоятельствах для Киева война с Россией может стать самоцелью для решения своих внутренних проблем (причем исход войны никакого значения иметь не будет)", – заметил Александр Храмчихин.Материал дополняется.