Не так давно на 39-ом Дне рождения Курбана Омарова был замечен Сергей Пынзарь. Бывший участник реалити-шоу ДОМ-2 прибыл на мероприятие без жены, из-за чего его обвинили в измене. Ксения Бородина вступилась за мужчину.

Не так давно на 39-ом Дне рождения Курбана Омарова был замечен Сергей Пынзарь. Бывший участник реалити-шоу "ДОМ-2" прибыл на мероприятие без жены, из-за чего его обвинили в измене. Ксения Бородина вступилась за мужчину.Дружба семей известной телеведущей и Пынзарей длится довольно продолжительное время. Поэтому неудивителен тот факт, что на День рождения друга Сергей приехал в обязательном порядке, пусть и без супруги.Поклонники пары не упустили шанса поиграть в детективов и буквально провели "расследование века". Они решили, что отсутствие Дарьи обязательно связано с изменой экс-звезды "ДОМ-а 2". Некоторые даже принялись написывать Дарье с вопросами по теме.Напомним, что ранее в интернете уже появлялись слухи о том, что в увеселительных заведениях с девушками. Его видели то со знойной брюнеткой, то с сексуальной блондинкой.Подобные выводы "заботливой" аудитории не на шутку разозлили Ксению Бородину. На своей странице в социальной сети Instagram медиа-дива высказалась по поводу сложившейся ситуации. В выражениях девушка предпочла не стесняться."Люди идиоты! Полные! Вы пишите жене, маме двоих детей, что ее муж на фото с женщиной. С какой он там женщиной?" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.), – эмоционально отреагировала Ксения.Она добавила, что на Дне рождении Курбана было много мужчин со своими девушками и женами. По мнению телеведущей, оказаться на одном видео с другой представительницей прекрасного пола не значит изменить законной жене.Как издание Woman.ru, сама же Дарья Пынзарь тоже была возмущена бестактностью фолловеров. "Я вообще в шоке от того, что людям так хочется придумать что-то там, где этого нет", – поделилась с общественностью девушка. Напомним, что сейчас она живет в Турции с двумя сыновьями.