Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет двойную игру и пытается шантажировать Владимира Путина своими контактами с Западом. Накануне Батька провел переговоры с помощником главы Белого дома. Но встреча оказалась безрезультатными, после чего белорусский лидер поспешил переговорить с российским коллегой.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет двойную игру и пытается шантажировать Владимира Путина своими контактами с Западом. Накануне Батька провел переговоры с помощником главы Белого дома. Но встреча оказалась безрезультатными, после чего белорусский лидер поспешил переговорить с российским коллегой.
В четверг, 29 августа, в Минске гостил помощник президента
США по национальной безопасности Джон Болтон. Гость такого уровня побывал в
соседней республике впервые за 20 лет. Несмотря на славословия в адрес
американца, переговоры окончились для Лукашенко безрезультатно.
После этого Батька поспешил позвонить в Кремль. Это
подтвердила пресс-служба белорусского лидера. Сообщается, что разговор с
Путиным состоялся по инициативе Лукашенко.
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