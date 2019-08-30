Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет двойную игру и пытается шантажировать Владимира Путина своими контактами с Западом. Накануне Батька провел переговоры с помощником главы Белого дома. Но встреча оказалась безрезультатными, после чего белорусский лидер поспешил переговорить с российским коллегой.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ведет двойную игру и пытается шантажировать Владимира Путина своими контактами с Западом. Накануне Батька провел переговоры с помощником главы Белого дома. Но встреча оказалась безрезультатными, после чего белорусский лидер поспешил переговорить с российским коллегой.В четверг, 29 августа, в Минске гостил помощник президентаСША по национальной безопасности Джон Болтон. Гость такого уровня побывал всоседней республике впервые за 20 лет. Несмотря на славословия в адресамериканца, переговоры окончились для Лукашенко безрезультатно.После этого Батька поспешил позвонить в Кремль. Этоподтвердила пресс-служба белорусского лидера. Сообщается, что разговор сПутиным состоялся по инициативе Лукашенко.Новость дополняется.