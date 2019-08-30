Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил советнику американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону о том, что готов затормозить интеграционные процессы с Россией в случае получения денежного вознаграждения. Цену за предательство Владимира Путина он назначил в 15 миллиардов долларов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил советнику американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Джону Болтону о том, что готов затормозить интеграционные процессы с Россией в случае получения денежного вознаграждения. Цену за предательство Владимира Путина он назначил в 15 миллиардов долларов.Странным подарком, сопровождающимся не менее необычной речью, завершил Александр Лукашенко свою встречу с Джоном Болтоном. Советнику Дональда Трампа он вручил белорусскую водку.Своего гостя белорусский президент заверил, что презентованный ему продукт по качеству превосходит то, что может предложить Россия. "Если понравится, мы вам передадим еще", – цитирует "" Александра Лукашенко. Конспирологи увидели в этом обмене любезностями больше, чем просто разговор. По их мнению, речь может идти о своего рода передаче сигналов о достижении неких договоренностей.Материал дополняется.