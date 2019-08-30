Авиасалон МАКС начнет работать в открытом режиме. Пилотажные группы Соколы России, Русские Витязи и Стрижи проведут шесть воздушных показов.

Авиасалон МАКС начнет работать в открытом режиме. Пилотажные группы "Соколы России", "Русские Витязи" и "Стрижи" проведут шесть воздушных показов.Как сообщает "Россия 24", откроют летную программу "Соколы", в течение получаса они будут выполнять элементы воздушного боя. Для зрелищности дуэли будут на малых высотах. После воздушного боя будет выполнен комплекс фигур высшего пилотажа в составе звена из четырех самолетов на новейших истребителях Су-35С."Русские витязи" выстроят в небе "ромб", "пирамиду", "конверт" и "звезду". А экипажи "Стрижей" продемонстрируют не только групповой, но и одиночный пилотаж. Двигатели истребителей будут работать в режиме форсажа.Летная программа с участием всех пилотажных групп ВКС спланирована на субботу и воскресенье, сообщает РИА Новости.27 августа авиасалон посетили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Они осмотрели новейший истребитель Су-57. Турецкий лидер поинтересовался, можно ли купить новый самолет. Также Путин угостил Эрдогана мороженым.