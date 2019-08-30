На сбежавшую вместе с мужем на Украину оперную певицу Марию Максакову подали иск. Причиной стала неуплата долгов.

На сбежавшую вместе с мужем на Украину оперную певицу Марию Максакову подали иск. Причиной стала неуплата долгов.В суд обратилось товарищество собственников недвижимости "Город столиц". ТСН потребовало взыскать со звезды задолженность за оказанные коммунальные и эксплуатационные услуги. А также погасить неустойку за несвоевременную оплату платежей.Содержание апартаментов площадью 189 квадратных метров обходится минимум в 48 тысяч рублей в месяц, не считая коммунальных услуг. При этом точная сумма долга не сообщается.Речь идет о московской квартире Максаковой. Сама она там сейчас не живет."Неважно, в какой стране проживает владелец квартиры. Он обязан ее содержать в любом случае. Если ответчик проигнорирует повестку в суд, тогда иск будет подан снова, но уже с другими суммами, с учетом процентов и так далее", – пояснил юрист.Стоит отметить, что ТСН сможет потребовать лишения права собственности ответчика на это имущество. Это возможно в случае, если сумма исковых требований будет равна стоимости квартиры.