Филипп Киркоров стал жертвой жестоких критиков. Его фото в компании певца Александра Реввы попало на страницу в Instagram известного комика Гарика Мартиросяна.

Филипп Киркоров стал жертвой жестоких критиков. Его фото в компании певца Александра Реввы попало на страницу в Instagram известного комика Гарика Мартиросяна.Шоумен опубликовал совместный снимок музыкантов, где они стоят в обнимку. "Мой любимый певец на этом фото! Вооот... Теперь гадайте, кого я имел ввиду", – подписал пост Мартиросян.К слову, в кадре мужчины позируют в весьма экстравагантных нарядах. Александр надел поверх футболки черный кожаный жакет. Дополнили образ солнцезащитные очки. Филипп тем временем блистает в черном смокинге, расшитом пайетками. На пиджаке изображен смелый принт, будто с картины в стиле барокко.Подписчики разделились на два лагеря. Первые начали оскорблять сразу обоих. "Оба ни о чем!", "Фонограмщики-показушники", "Тут нет певца!", "Вижу только двух клоунов!", "Не ври. У тебя хороший музыкальный вкус. Здесь не может быть твоего любимого певца!", – пыхтели жестокие критики."Две бездарности!", – высказался озлобленный пользователь Сети.Другая половина аудитории накинулась исключительно на Киркорова. "Так как мы, армяне, его не признаем – значит Ревва!", "Витрина турецкого ювелирного магазина!", "Филипп не может быть любимым!", "Конечно же, Ревва!", "Надеюсь, не Киркоров", – выказали свое презрение королю поп-музыки злопыхатели.