Последние дни в Сети активно обсуждают личный рассказ матери Тимати. Она поделилась, что в юности сделала аборт.

Последние дни в Сети активно обсуждают личный рассказ матери Тимати. Она поделилась, что в юности сделала аборт.Скандальный блогер Лена Миро не могла оставить незамеченным такой яркий инфоповод. Она назвала эту историю очень жуткой."В общем, каяться Симона, как вы поняли, не желает, а что же она хотела? Давайте выясним", – начала свой монолог автор.Она отметила, что ей придется привести весь текст матери Тимати дословно и даже извинилась за это в своем микроблоге. "Он в самом деле такой, что ни слова нельзя вырвать, ни запятой – такого лютого трололо я давно не видела.Знаю, читать это невозможно", – подчеркнула Миро.В своем рассказе Симона поведала, что в 16-летнем возрасте ее отправили на аборт. Она забеременела после первого же соития с половым партнером. Причем обнаружилось интересное положение на довольно позднем сроке. Когда ее родители узнали об этом, приняли решение прервать беременность. К слову, с самой Симоной никто ничего не обсуждал."Симону отдали нянечке в больнице, а мама ушла. Потому что нужно было как-то окончить школу. Врачиха плакала. Папа плакал. Единственный, кто не плакал – собака. Она гуляла под дождем и была и так мокрой", – ехидно отметила Лена.Блогер удивлена тем, что никто не проявил сочувствия к молодой девушке. "А потом мы удивляемся, почему Тимурка не мог найти себе приличной жены – а как тут найдешь, когда семейный паттерн такой?" – резюмировала Миро.